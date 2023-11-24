Моравецкий планирует объявить состав нового правительства в понедельник

Действующий премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в понедельник представит состав нового правительства.

Об этом сообщает Onet, пишет "Европейская правда".

Матеуш Моравецкий в пятницу объявил, что ведет переговоры с несколькими десятками депутатов из нескольких политсил, но не может раскрывать детали из-за обещания конфиденциальности.

По словам Моравецкого, он видит шанс на формирование кросспартийной коалиции, а предложенная им программа будет включать пункты из программ других партий.

Перед этим сообщалось, что лидеры партий, приглашенных Моравецким для переговоров о формировании правительства, отказались от встречи – кроме ультраправой "Конфедерации"; последние встретились с Моравецким днем в пятницу.

Оппозиционные партии уже объявили о создании коалиции и представили ее программу.

Большинство поляков считают представителя оппозиции Дональда Туска лучшим кандидатом на формирование нового правительства страны.

Подробно на эту тему – в видеоблоге ЕвроПравды, а также в статье Туск и его команда: как оппозиция договаривается о новом правительстве Польши.