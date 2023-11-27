Прем'єр Польщі представить свій уряд, який пропрацює максимум два тижні

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький у понеділок представить склад свого уряду, який утім не має шансів на отримання вотуму довіри у парламенті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

В понеділок о 16.30 в Колонному залі Президентського палацу глава польської держави Анджей Дуда прийме присягу уряду Моравецького.

Моравецький раніше заявив, що його уряд "буде значно менший, в ньому буде велика кількість жінок". "Це буде політико-експертний уряд", – сказав він.

Втім новий уряд має шанси пропрацювати максимум два тижні, оскільки він не має підтримки більшості у Сеймі.

13 листопада, в день першого засідання Сейму нової каденції, президент прийняв відставку уряду і доручив Моравецькому формування нового кабінету. Протягом 14 днів президент має прийняти присягу членів нового уряду – цей термін спливає якраз 27 листопада.

Далі ж прем’єр протягом 14 днів має звернутися до Сейму з проханням про вотум довіри.

За конституцією, якщо ця спроба провалюється, то ініціативу формування уряду перебирає на себе Сейм. Кандидата у прем’єри може висунути група у щонайменше 46 депутатів. Сейм обирає прем’єра простою більшістю голосів.

Опозиційні партії вже оголосили про створення коаліції та презентували її програму.

Більшість поляків вважають очільника "Громадянської платформи" Дональда Туска найкращим кандидатом на формування нового уряду країни.

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