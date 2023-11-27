Премьер Польши представит свое правительство, которое проработает максимум две недели

Премьер Польши Матеуш Моравецкий в понедельник представит состав своего правительства, которое впрочем не имеет шансов на получение вотума доверия в парламенте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

В понедельник в 16.30 в Колонном зале Президентского дворца глава польского государства Анджей Дуда примет присягу правительства Моравецкого.

Моравецкий ранее заявил, что его правительство "будет значительно меньше, в нем будет большое количество женщин". "Это будет политико-экспертное правительство", – сказал он.

Впрочем новое правительство имеет шансы проработать максимум две недели, поскольку оно не имеет поддержки большинства в Сейме.

13 ноября, в день первого заседания Сейма новой каденции, президент принял отставку правительства и поручил Моравецкому формирование нового кабинета. В течение 14 дней президент должен принять присягу членов нового правительства – этот срок истекает как раз 27 ноября.

Далее же премьер в течение 14 дней должен обратиться в Сейм с просьбой о вотуме доверия.

По конституции, если эта попытка проваливается, то инициативу формирования правительства перебирает на себя Сейм. Кандидата в премьеры может выдвинуть группа в не менее 46 депутатов. Сейм избирает премьера простым большинством голосов.

Оппозиционные партии уже объявили о создании коалиции и представили ее программу.

Большинство поляков считают главу "Гражданской платформы" Дональда Туска лучшим кандидатом на формирование нового правительства страны.

Подробно на эту тему – в видеоблоге ЕвроПравды, а также в статье Туск и его команда: как оппозиция договаривается о новом правительстве Польши.