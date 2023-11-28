Швеція висловила підтримку Фінляндії щодо закриття кордону з РФ

Швеція підтримує рішення Фінляндії закрити кілька прикордонних переходів у відповідь на нещодавній наплив мігрантів і шукачів притулку з Росії.

Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час свого офіційного візиту до Гельсінкі, передає "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

За останні тижні сотні шукачів притулку прибули до прикордонних пунктів між Росією та Фінляндією.

"Ситуація на фінському кордоні організована Росією і спрямована на розкол Заходу", – заявив Крістерссон на спільній пресконференції зі своїм фінським колегою Петтері Орпо.

"Швеція рішуче підтримує заходи Фінляндії щодо захисту не лише фінського кордону, але й зовнішнього кордону ЄС", – додав шведський прем'єр-міністр.

За даними відділу з питань надання притулку Імміграційної служби Фінляндії, деякі з шукачів притулку, які перетнули кордон протягом останніх тижнів, вже отримали негативне рішення про надання притулку, а інші відкликали свої заяви про надання притулку.

Однак, за словами керівника відділу притулку Антті Лехтінена, поки що ніхто не отримав позитивного рішення, додавши, що ті, чиї заяви були відхилені, все ще можуть подати апеляцію.

Відомо, що деякі з тих, хто прибув до Фінляндії раніше, вже подавали прохання про притулок в інших країнах ЄС і вже покинули Фінляндію.

У Фінляндії цю ситуацію розглядають як кризу національної безпеки, а перетин кордону мігрантами називають російською гібридною атакою, особливо з огляду на те, що російські війська активно штовхають мігрантів до різних прикордонних переходів Фінляндії.

У відповідь на це Фінляндія вже закрила всі свої пункти перетину кордону з Росією, окрім одного. Вже закриті кордони залишатимуться закритими ще кілька тижнів.

"Ми розглядаємо це як питання національної безпеки", – попередив Орпо, додавши, що його країна готова закрити останній пункт перетину кордону, якщо це буде необхідно.

Хоча Орпо зазначив, що у Фінляндії не так багато шукачів притулку, як в Італії чи Греції, він попередив про "агресію Росії проти Європейського Союзу".

"Це гібридна атака, і саме тому вона настільки серйозна для ЄС", – додав він.

Крістерссон заявив, що Швеція простягне руку допомоги "у разі необхідності".

"Ми, Норвегія і Данія, якщо ви подивитеся на карту, є країнами, які, очевидно, безпосередньо постраждають, тому ми готові зробити свій внесок, але він базується на ініціативі Фінляндії", – додав він, не уточнивши, як саме виглядатиме такий внесок.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні прямо вказав про причетність Москви до появи все більшої кількості шукачів притулку на кордоні Фінляндії.