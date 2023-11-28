Швеция выразила поддержку Финляндии по закрытию границы с РФ

Швеция поддерживает решение Финляндии закрыть несколько пограничных переходов в ответ на недавний наплыв мигрантов и искателей убежища из России.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время своего официального визита в Хельсинки, передает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

За последние недели сотни искателей убежища прибыли в пограничные пункты между Россией и Финляндией.

"Ситуация на финской границе организована Россией и направлена на раскол Запада", – заявил Кристерссон на совместной пресс-конференции со своим финским коллегой Петтери Орпо.

"Швеция решительно поддерживает меры Финляндии по защите не только финской границы, но и внешней границы ЕС", – добавил шведский премьер-министр.

По данным отдела по вопросам предоставления убежища Иммиграционной службы Финляндии, некоторые из искателей убежища, которые пересекли границу в течение последних недель, уже получили отрицательное решение о предоставлении убежища, а другие отозвали свои заявления о предоставлении убежища.

Однако, по словам руководителя отдела убежища Антти Лехтинен, пока что никто не получил положительного решения, добавив, что те, чьи заявления были отклонены, все еще могут подать апелляцию.

Известно, что некоторые из тех, кто прибыл в Финляндию ранее, уже подавали прошение об убежище в других странах ЕС и уже покинули Финляндию.

В Финляндии эту ситуацию рассматривают как кризис национальной безопасности, а пересечение границы мигрантами называют российской гибридной атакой, особенно учитывая то, что российские войска активно толкают мигрантов к различным пограничным переходам Финляндии.

В ответ на это Финляндия уже закрыла все свои пункты пересечения границы с Россией, кроме одного. Уже закрытые границы будут оставаться закрытыми еще несколько недель.

"Мы рассматриваем это как вопрос национальной безопасности", – предупредил Орпо, добавив, что его страна готова закрыть последний пункт пересечения границы, если это будет необходимо.

Хотя Орпо отметил, что в Финляндии не так много искателей убежища, как в Италии или Греции, он предупредил об "агрессии России против Европейского Союза".

"Это гибридная атака, и именно поэтому она настолько серьезна для ЕС", – добавил он.

Кристерссон заявил, что Швеция протянет руку помощи "в случае необходимости".

"Мы, Норвегия и Дания, если вы посмотрите на карту, являемся странами, которые, очевидно, непосредственно пострадают, поэтому мы готовы сделать свой вклад, но он базируется на инициативе Финляндии", – добавил он, не уточнив, как именно будет выглядеть такой вклад.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне прямо указал на причастность Москвы к появлению все большего количества искателей убежища на границе Финляндии.