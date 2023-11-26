У Фінляндії заявили про можливість закриття останнього КПП на кордоні з РФ

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що в разі необхідності уряд може закрити останній з пунктів пропуску, який досі працює на кордоні з Росією, через використання Москвою нелегальних мігрантів як зброї.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Yle.

"За необхідності Фінляндія закриє весь східний кордон. Усі свої КПП. А прийняття заяв про надання притулку буде зосереджено в іншому місці", – зазначив Орпо.

Прем'єр вказав, що у Фінляндії 1300-кілометровий кордон з РФ, і він не огороджений. За його словами, сухопутний кордон відкритий як такий, але прикордонні пости можуть бути закриті в разі необхідності відповідно до Закону про прикордонну службу.

Орпо додав, що в разі повного закриття кордону, подати прохання про притулок можна буде в аеропорту Гельсінкі або в морських портах, але не на східному кордоні.

Очільник уряду висловив переконання, що операція на східному кордоні Фінляндії є лише продовженням війни РФ против України та прагнення Росії дестабілізувати Захід.

"Росія перешкоджає поверненню людей до Росії лише з прикордонної зони, з прикордонних постів. Людей виштовхують до лінії кордону та не пускають назад. В інтересах кожного, щоб це припинилося. Не в інтересах РФ і те, що росіянам, які живуть у Фінляндії, не дозволяють перетинати кордон з Росією", – додав Орпо.

Раніше фінський прем'єр заявив, що його уряд не має наміру вести переговори з РФ щодо ситуації на кордоні, де Гельсінкі закрив пункти пропуску у відповідь на зростання міграційного тиску та причетності до нього російських прикордонників.

Перед цим уряд Фінляндії вирішив закрити сім із восьми пунктів пропуску на кордоні з Росією у відповідь на зростання міграційного тиску та причетності до нього російських прикордонників.

Минулого четверга Фінляндія вирішила закрити прикордонні пункти пропуску Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Нійрала через сплеск нелегальної міграції. З 18 листопада вони закриті для руху транспорту.

Фінські прикордонники повідомляли, що за останні місяці через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити винятково велика кількість людей, які не мають в'їзних документів.