Зеленський підтвердив, що саміту щодо "формули миру" у 2023 році не буде

Президент Володимир Зеленський у розмові з болгарським прем’єр-міністром Ніколаєм Дєнковим фактично підтвердив, що саміт щодо української "формули миру" відбудеться не раніше 2024 року.

Це випливає з повідомлення про розмову на сайті Офісу президента, пише "Європейська правда".

Як ідеться в повідомленні, Зеленський сказав Дєнкову про заплановану на початок 2024 року наступну зустріч радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо подальшої імплементації української "формули миру".

Українська влада раніше не підтверджувала, що саміт до кінця 2023 року не відбудеться. Радник ОП Ігор Жовква допускав, що він відбудеться у лютому 2024-го, а зустріч радників – наприкінці листопада або на початку грудня цього року.

Окрім "формули миру", президент України та прем’єр Болгарії обговорили оборонну підтримку та взаємодію в контексті євроінтеграційного шляху України.

Україна раніше декларувала наміри провести глобальний саміт щодо "формули миру" до кінця року й для цього вже провела три підготовчі зустрічі на рівні радників у Копенгагені, Джидді (Саудівська Аравія) та на Мальті.

Про підсумки другої зустрічі "ЄвроПравда" розповідала у статті: Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни.

Десять пунктів "формули миру" "ЄвроПравда" публікувала тут.