В ОП допускають проведення саміту щодо "формули миру" у 2024 році

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква сказав, що Україна розраховує через приблизно місяць провести ще одну зустріч радників щодо "формули миру", після чого вже в наступному році організувати саміт.

Про це Жовква сказав у коментарі Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За словами Жовкви, Україна планує організувати четверту зустріч на рівні радників з національної безпеки наприкінці листопада або на початку грудня.

"А Глобальний саміт (миру. – Ред.) може відбутися в лютому 2024 року", – додав представник ОП.

Посадовець запевнив, що саміт щодо "формули миру" обов'язково відбудеться, оскільки "як ознаменує символічний початок практичної реалізації формули, так і підсумує всі результати, які вже були досягнуті на цьому шляху".

Жовква визнав, що нинішня ескалація на Близькому Сході впливає на пріоритети країн регіону, але зазначив, що в останній зустрічі на Мальті брали участь Саудівська Аравія, Бахрейн і Катар.

"Нам не потрібен саміт заради саміту. Ми говоримо про якомога ширше залучення лідерів Глобального Півдня. Тому ми повинні ретельно продумати час і місце проведення саміту", – додав він.

Україна раніше декларувала наміри провести глобальний саміт щодо "формули миру" до кінця року й для цього вже провела три підготовчі зустрічі на рівні радників у Копенгагені, Джидді (Саудівська Аравія) та на Мальті.

Про підсумки другої зустрічі "ЄвроПравда" розповідала у статті: Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни.

Десять пунктів "формули миру" "ЄвроПравда" публікувала тут.