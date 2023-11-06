Украина призывает польских перевозчиков прекратить блокаду границы вблизи пунктов пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчова", "Рава-Русская-Гребенне".

Об этом в Twitter (X) написал украинский посол в Польше Василий Зварыч, сообщает "Европейская правда".

Украинский дипломат назвал блокаду границы "болезненным ударом в спину Украине", которая страдает от российской агрессии.

"Коридоры солидарности между Украиной и ЕС под угрозой. Призываем прекратить блокаду границы", – подчеркнул Зварыч.

Ранее в понедельник десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной. Украинские пограничники уже сообщили об осложнении движения грузового транспорта.

Ключевое требование польских перевозчиков – возвращение системы выдачи разрешений для работы в ЕС украинских перевозчиков.

После начала полномасштабной войны с РФ Евросоюз пошел на беспрецедентные шаги для поддержки украинской экономики и на год отменил необходимость получения украинцами упомянутых разрешений. А летом этого года ЕС продлил действие этой нормы до июня 2024 года.

Теперь польские перевозчики требуют отменить эту льготу в принципе и вернуть старую разрешительную систему.

Еще одно требование – ужесточение правил перевозок по ЕКМТ, сертификату Европейской конференции министров транспорта.

Киев планирует обсуждать этот вопрос не только с властями Польши, но и с Еврокомиссией.

Подробное объяснение о том, почему польские дальнобойщики хотят заблокировать украинскую границу, читайте в статье "ЕП".