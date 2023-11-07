Які “зелені” вигоди отримає Євросоюз від членства України

Разом з перспективою членства в Євросоюзі Україна отримала нові та надскладні завдання – не тільки виконати домашню роботу на національному рівні з імплементації усього acquis ЄС, а й отримати якомога більше прихильників вступу України серед держав-членів ЄС та їхніх громадян.

Тепер потрібно працювати зі скептиками європейської перспективи України поза її межами. Це довга і складна робота. На нашому шляху буде багато міфів та маніпуляцій.

Про вигоди для Євросоюзу у "зелених" сферах України читайте в статті Наталії Андрусевич з ресурсно-аналітичного центру "Суспільство і довкілля" Що отримає ЄС від членства України: три аргументи у сфері екології.

ЄС потребує додаткових ресурсів для виконання усіх завдань з досягнення кліматичної нейтральності Європи до 2050 року.

Україна має значний потенціал та ресурси для посилення зеленого переходу ЄС у сільському господарстві та промисловості: від органічного виробництва та зменшення хімічного забруднення до "зеленої" сталі та акумуляторів.

Станом на 2021 рік використання пестицидів та мінеральних добрив в Україні значно нижче за середні показники ЄС та навіть його цілі: пестицидів – у чотири рази, азотних та фосфатних добрив – майже у півтора раза, калійних добрив – удвічі.

Значний потенціал розвитку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) на сході та півдні України у поєднанні з великими родовищами залізної руди можуть бути використані для створення нової промислової екосистеми для виробництва чистої сталі, включно з використанням водню.

Україна має потенціал щодо декарбонізації економіки як у традиційних секторах (наприклад, енергоощадність у будівельному секторі), так і в нових (зокрема, розвиток водневої енергетики).

Унікальні екосистеми України збагатять біорізноманіття ЄС.

Займаючи менше 6% площі Європи, Україна володіє близько 35% її популяційного біорізноманіття. Лісовий фонд України становить 10,4 млн га, а природно-заповідний фонд – 4,5 млн га. Україна має міжнародне значення для диких птахів. Так, в Україні знаходиться понад 15% європейської популяції 19 видів диких птахів.

Крім того, активне громадянське суспільство України, що працює у сфері довкілля і зміни клімату, стане важливим локомотивом просування зелених реформ на рівні Європейського Союзу.

Таким чином, для європейської спільноти вступ України – це не лише про посилення потенціалу через доступ до ресурсів чи природного капіталу чи відкриття нових ринків.

Це також зміцнення людського потенціалу ЄС (єврооптимізм, спільні цінності та бачення, створення зелених робочих місць).

Докладніше – у матеріалі Наталії Андрусевич Що отримає ЄС від членства України: три аргументи у сфері екології.