Какие "зеленые" выгоды получит Евросоюз от членства Украины

Вместе с перспективой членства в Евросоюзе Украина получила новые и сверхсложные задачи – не только выполнить домашнюю работу на национальном уровне по имплементации всего acquis ЕС, но и получить как можно больше сторонников вступления Украины среди государств-членов ЕС и их граждан.

Теперь нужно работать со скептиками европейской перспективы Украины за ее пределами. Это долгая и сложная работа. На нашем пути будет много мифов и манипуляций.

О выгодах для Евросоюза в "зеленых" сферах Украины читайте в статье Натальи Андрусевич из ресурсно-аналитического центра "Общество и окружающая среда" Что получит ЕС от членства Украины: три аргумента в сфере экологии.

ЕС нуждается в дополнительных ресурсах для выполнения всех задач по достижению климатической нейтральности Европы до 2050 года.

Украина имеет значительный потенциал и ресурсы для усиления зеленого перехода ЕС в сельском хозяйстве и промышленности: от органического производства и уменьшения химического загрязнения до "зеленой" стали и аккумуляторов.

По состоянию на 2021 год использование пестицидов и минеральных удобрений в Украине значительно ниже средних показателей ЕС и даже его цели: пестицидов – в четыре раза, азотных и фосфатных удобрений – почти в полтора раза, калийных удобрений – вдвое.

Значительный потенциал развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на востоке и юге Украины в сочетании с крупными месторождениями железной руды могут быть использованы для создания новой промышленной экосистемы для производства чистой стали, включая использование водорода.

Украина имеет потенциал по декарбонизации экономики как в традиционных секторах (например, энергосбережение в строительном секторе), так и в новых (в частности, развитие водородной энергетики).

Уникальные экосистемы Украины обогатят биоразнообразие ЕС.

Занимая менее 6% площади Европы, Украина обладает около 35% ее популяционного биоразнообразия. Лесной фонд Украины составляет 10,4 млн га, а природно-заповедный фонд – 4,5 млн га. Украина имеет международное значение для диких птиц. Так, в Украине находится более 15% европейской популяции 19 видов диких птиц.

Кроме того, активное гражданское общество Украины, работающее в сфере окружающей среды и изменения климата, станет важным локомотивом продвижения зеленых реформ на уровне Европейского Союза.

Таким образом, для европейского сообщества вступление Украины – это не только об усилении потенциала через доступ к ресурсам или природному капиталу либо открытие новых рынков.

Это также укрепление человеческого потенциала ЕС (еврооптимизм, общие ценности и видение, создание зеленых рабочих мест).

Подробнее – в материале Натальи Андрусевич Что получит ЕС от членства Украины: три аргумента в сфере экологии.