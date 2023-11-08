Проросійська партія ініціює вотум недовіри болгарському уряду

Проросійська партія "Відродження" хоче оголосити вотум недовіри болгарському уряду через його оборонну політику.

Про це повідомив лідер партії Костадін Костадінов, передає "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Вибори закінчилися. Наступною темою, яка з'явилася на порядку денному, стала відставка уряду. У середу ми виносимо вотум недовіри через політику PP-DB-DPS-ГЕРБ у сфері оборони", – оголосив Костадінов.

Уряд був сформований за мандатом коаліції "Ми продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" (PP-DB). Його підтримують найбільша парламентська партія ГЕРБ експрем'єр-міністра Бойка Борисова та партія турецької меншини DPS.

Уряд проводить сильну проєвропейську політику, включаючи наміри щодо єврозони та Шенгенської зони, а також військову підтримку України, на відміну від проросійської партії "Відродження" та соціалістів.

Як і у випадку з першим вотумом недовіри, який був винесений у жовтні "через провал уряду в енергетичному секторі", очікується, що запит "Відродження" знову буде підтриманий Болгарською соціалістичною партією, популістською партією ITN.

У вівторок міністр оборони Тодор Тагарев прокоментував, що таке голосування стане нагодою пояснити оборонну політику країни.

"Болгарії потрібні оборонні спроможності, максимально інтегровані з можливостями наших союзників, щоб ми могли гарантувати безпеку і оборону країни", – сказав Тагарев.

"Для мене і кабінету міністрів це буде гарна можливість знову публічно пояснити всьому суспільству, яку оборонну політику ми проводимо і що ми робимо для більш надійної оборони і безпеки Болгарії і болгарських громадян", – додав він.

Влітку Болгарський Гельсінський комітет, який є найбільшою правозахисною організацією країни, звернувся до генпрокурора Борислава Сарафова із закликом заборонити відверто проросійську політичну партію "Відродження".

"Відродження" – відверто пропутінська партія, яка виступає не лише за зупинення допомоги Україні (включаючи не тільки боєприпаси, а й прийняття біженців), але й проти членства Болгарії у ЄС та НАТО.

Популярність "Відродження" різко зросла за останній рік, і на парламентських виборах у квітні 2023-го вона набрала рекордні для себе 14% голосів, ставши третьою за чисельністю в парламенті. Але в уряд вона так і не потрапила – його сформували проєвропейські сили.