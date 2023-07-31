Болгарські правозахисники закликають заборонити проросійську партію "Відродження"

Болгарський Гельсінський комітет, який є найбільшою правозахисною організацією країни, звернувся до генпрокурора Борислава Сарафова із закликом заборонити відверто проросійську політичну партію "Відродження".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив сам комітет.

Звернення до генпрокурора Болгарії стосовно заборони партії "Відродження" вже підтримали понад 120 громадських діячів – юристи, художники, журналісти, лікарі тощо.

Підписанти звернення зазначають, що "Відродження" розпалює ненависть і заохочує дискримінацію за етнічною, національною та сексуальною орієнтацією, а її активісти використовують насильство й погрози для перешкоджання зібранням болгарських громадян.

"Ми вважаємо, що заяви окремих представників партії "Відродження" та її голови Костадіна Костадінова стосуються політичного формування в цілому, мають систематичний і послідовний характер і є вираженням політики, яку проводить партія, а не ізольованими висловлюваннями окремих представників", – зазначають підписанти звернення.

Вони просять генпрокурора Болгарії перевірити викладені факти й на їхній підставі вимагати визнання "Відродження" неконституційним, а відтак – його розпуску.

Лідер проросійської партії Костадін Костадінов відреагував на звернення. "Вважаю, що настав час звернутися до Конституційного суду з вимогою заборонити неофашистські формування "Продовжуємо зміни" і "Демократична Болгарія", – написав він у Facebook, маючи на увазі дві проєвропейські партії чинного парламенту Болгарії.

"Відродження" – відверто пропутінська партія, яка виступає не лише за зупинення допомоги Україні (включаючи не тільки боєприпаси, а й прийняття біженців), але й проти членства Болгарії у ЄС та НАТО.

Популярність "Відродження" різко зросла за останній рік, і на парламентських виборах у квітні 2023-го вона набрала рекордні для себе 14% голосів, ставши третьою за чисельністю в парламенті. Але в уряд вона так і не потрапила – його сформували проєвропейські сили.