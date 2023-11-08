Чи перетвориться Чехія на другу Словаччину щодо підтримки України

Загрозливими видаються останні соціологічні дані з Чехії. Згідно з результатами останнього опитування агентства Median, підтримка опозиційної партії ANO експрем’єра Андрея Бабіша зросла до 34%. Також суттєвим є рівень підтримки відверто антиукраїнської партії SPD – 9,5%.

Разом ці дві політсили значно випереджають рейтинг партій, що входять до нинішньої коаліції.

А це означає, що у разі дострокових виборів нову коаліцію можуть створити ANO та SPD, що може означати зміну зовнішнього курсу Праги.

Про те, наскільки ймовірною є реалізація такого сценарію і чи можлива зміна настроїв чехів (наступні парламентські вибори мають відбутися лише за два роки) – у статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Без шансів для "друзів Путіна": чи можливий розворот зовнішнього курсу Чехії.

Допомога Україні замість підтримки простих чехів – одне з ключових звинувачень, яке опозиція закидає чинній владі.

Ба більше, швидше за все, вже незабаром критика уряду Петра Фіали, і зараз досить потужна, суттєво посилиться. Адже з 1 січня 2024 року набирають чинності зміни, спрямовані на гальмування зростання держборгу.

Чеський уряд підготував пакет достатньо непопулярних заходів, і одна з причин, чому він зважився на це – те, що в найближчий рік вибори у Чехії не плануються (окрім загальноєвропейських до Європарламенту).

Звичайно, що опозиція, в першу чергу партія ANO, виступає проти таких заходів, довгий час закликаючи президента Петра Павела ветувати їх (утім, безрезультатно).

Ключова відмінність Чехії від Словаччини – набагато більша суспільна підтримка України.

Як наслідок, головна опозиційна партія Чехії ANO та її лідер Андрей Бабіш не можуть дозволити собі такої відверто антиукраїнської риторики, яку під час останньої кампанії у Словаччині проголошували Роберт Фіцо та його партія Smer-SD.

Ще одна відмінність Чехії від Словаччини полягає в готовності лідерів словацьких перегонів створювати коаліцію з ультраправими силами.

До нинішньої словацької коаліції увійшла ультраправа Словацька національна партія Андрея Данко. Також розглядалася можливість запрошення до коаліції відверто ультраправої партії "Республіка" – цього не сталося лише тому, що вона не отримала підтримки, достатньої для проходження до парламенту.

Чи готовий Андрей Бабіш до такого репутаційного удару? Далеко не факт.

Пріоритетом Бабіша залишається альянс із "нормальними" партіями, що унеможливлює різку корекцію зовнішньої політики. Особливо – у питанні підтримки України.

І хоча за два роки багато чого ще може змінитися, навіть у разі перемоги опозиції зовнішня політика Чехії навряд чи зазнає істотної корекції.

Докладніше – у матеріалі Юрія Панченка Без шансів для "друзів Путіна": чи можливий розворот зовнішнього курсу Чехії.