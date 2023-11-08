Превратится ли Чехия во вторую Словакию касательно поддержки Украины

Угрожающими выглядят последние социологические данные из Чехии. Согласно результатам последнего опроса агентства Median, поддержка оппозиционной партии ANO экс-премьера Андрея Бабиша выросла до 34%. Также существенным является уровень поддержки откровенно антиукраинской партии SPD – 9,5%.

Вместе эти две политсилы значительно опережают рейтинг партий, входящих в нынешнюю коалицию.

А это означает, что в случае досрочных выборов новую коалицию могут создать ANO и SPD, что может означать изменение внешнего курса Праги.

О том, насколько вероятна реализация такого сценария и возможна ли смена настроений чехов (следующие парламентские выборы должны состояться только через два года) – в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Без шансов для "друзей Путина": возможен ли разворот внешнего курса Чехии.

Помощь Украине вместо поддержки простых чехов – одно из ключевых обвинений, которое оппозиция предъявляет действующей власти.

Более того, скорее всего, уже вскоре критика правительства Петра Фиалы, и сейчас достаточно мощная, существенно усилится. Ведь с 1 января 2024 года вступают в силу изменения, направленные на торможение роста госдолга.

Чешское правительство подготовило пакет достаточно непопулярных мер, и одна из причин, почему оно решилось на это – то, что в ближайший год выборы в Чехии не планируются (кроме общеевропейских в Европарламент).

Конечно, оппозиция, в первую очередь партия ANO, выступает против таких мер, долгое время призывая президента Петра Павела ветировать их (впрочем, безрезультатно).

Ключевое отличие Чехии от Словакии – гораздо большая общественная поддержка Украины.

Как следствие, главная оппозиционная партия Чехии ANO и ее лидер Андрей Бабиш не могут позволить себе такой откровенно антиукраинской риторики, которую во время последней кампании в Словакии провозглашали Роберт Фицо и его партия Smer-SD.

Еще одно отличие Чехии от Словакии заключается в готовности лидеров словацкой гонки создавать коалицию с ультраправыми силами.

В нынешнюю словацкую коалицию вошла ультраправая Словацкая национальная партия Андрея Данко. Также рассматривалась возможность приглашения в коалицию откровенно ультраправой партии "Республика" – этого не произошло лишь потому, что она не получила поддержки, достаточной для прохождения в парламент.

Готов ли Андрей Бабиш к такому репутационному удару? Далеко не факт.

Приоритетом Бабиша остается альянс с "нормальными" партиями, что делает невозможным резкую коррекцию внешней политики. Особенно – в вопросе поддержки Украины.

И хотя за два года многое еще может измениться, даже в случае победы оппозиции внешняя политика Чехии вряд ли претерпит существенную коррекцию.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Без шансов для "друзей Путина": возможен ли разворот внешнего курса Чехии.