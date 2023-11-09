В ОП допускают проведение саммита по "формуле мира" в 2024 году

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква сказал, что Украина рассчитывает через примерно месяц провести еще одну встречу советников по "формуле мира", после чего уже в следующем году организовать саммит.

Об этом Жовква сказал в комментарии Reuters, сообщает "Европейская правда".

По словам Жовквы, Украина планирует организовать четвертую встречу на уровне советников по национальной безопасности в конце ноября или в начале декабря.

"А Глобальный саммит (мира. – Ред.) может состояться в феврале 2024 года", – добавил представитель ОП.

Чиновник заверил, что саммит по "формуле мира" обязательно состоится, поскольку "как ознаменует символическое начало практической реализации формулы, так и подытожит все результаты, которые уже были достигнуты на этом пути".

Жовква признал, что нынешняя эскалация на Ближнем Востоке влияет на приоритеты стран региона, но отметил, что в последней встрече на Мальте участвовали Саудовская Аравия, Бахрейн и Катар.

"Нам не нужен саммит ради саммита. Мы говорим о как можно более широком привлечении лидеров Глобального Юга. Поэтому мы должны тщательно продумать время и место проведения саммита", – добавил он.

Украина ранее декларировала намерения провести глобальный саммит по "формуле мира" до конца года и для этого уже провела три подготовительные встречи на уровне советников в Копенгагене, Джидде (Саудовская Аравия) и на Мальте.

Об итогах второй встречи "ЕвроПравда" рассказывала в статье: Мир с Китаем и без России. Как на Банковой готовят "саммит мира" и переговоры о завершении войны.

Десять пунктов "формулы мира" "ЕвроПравда" публиковала здесь.