У Румунії сподіваються, що розширення ЄС і НАТО дозволить їй "втекти" з периферії Європи

Заступник генсека НАТО та можливий кандидат у президенти Румунії Мірча Джоане вважає, що завдяки вступу України, Молдови, Грузії та держав Західних Балкан до ЄС і НАТО Румунія отримає шанс перестати бути європейською периферією.

Про це він сказав на презентації своєї книги "Битва за майбутнє Румунії" в суботу в Тімішоарі, пише "Європейська правда" з посиланням на Digi24.ro.

"Для мене це дуже очевидно. Карти перетасовуються – і політичного, і геополітичного впливу, і економічного, і комерційного впливу, і репутації, і центральності в Європі та у світі. Я думаю, що для Румунії є спосіб назавжди вирватися з периферії Європи і перейти до центру Європи", – сказав Джоане.

"З географічної точки зору, війна в Україні, яка триватиме ще деякий час, має… дуже прямий вплив на баланс Європи, якщо в найближчі роки Україна, Республіка Молдова, Грузія і Західні Балкани, всі сусіди Румунії будуть частиною європейської сім'ї та євроатлантичної сім'ї.

Це буде важко, але я переконаний, що ми вперше матимемо всіх наших сусідів (в європейській сім'ї. – Ред.), а Румунія більше не буде східним кордоном Заходу, Румунія географічно набагато більше знаходиться в центрі Європи", – пояснив Джоане.

Він зазначив, що рівень амбіцій Румунії може полягати в тому, щоб бути "в політичному центрі, де приймаються важливі рішення".

Раніше Джоане заявляв, що не бачить жодних ознак того, що Росія має намір напасти на країну-члена Альянсу.