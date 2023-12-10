В Румынии надеются, что расширение ЕС и НАТО позволит ей "сбежать" с периферии Европы

Заместитель генсека НАТО и возможный кандидат в президенты Румынии Мирча Джоанэ считает, что благодаря вступлению Украины, Молдовы, Грузии и государств Западных Балкан в ЕС и НАТО Румыния получит шанс перестать быть европейской периферией.

Об этом он сказал на презентации своей книги "Битва за будущее Румынии" в субботу в Тимишоаре, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.ro.

"Для меня это очень очевидно. Карты перетасовываются – и политического, и геополитического влияния, и экономического, и коммерческого влияния, и репутации, и центральности в Европе и в мире. Я думаю, что для Румынии есть способ навсегда вырваться из периферии Европы и перейти в центр Европы", – сказал Джоанэ.

"С географической точки зрения, война в Украине, которая продлится еще некоторое время, имеет... очень прямое влияние на баланс Европы, если в ближайшие годы Украина, Республика Молдова, Грузия и Западные Балканы, все соседи Румынии будут частью европейской семьи и евроатлантической семьи.

Это будет трудно, но я убежден, что мы впервые будем иметь всех наших соседей (в европейской семье. – Ред.), а Румыния больше не будет восточной границей Запада, Румыния географически гораздо больше находится в центре Европы", – пояснил Джоанэ.

Он отметил, что уровень амбиций Румынии может заключаться в том, чтобы быть "в политическом центре, где принимаются важные решения".

Ранее Джоанэ заявлял, что не видит никаких признаков того, что Россия намерена напасть на страну-члена Альянса.