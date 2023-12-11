Кулеба не очікує проблем із двосторонньою угодою з ЄС про “гарантії безпеки”

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що отримує від ЄС сигнали про відсутність проблем у переговорах щодо двосторонньої угоди про "гарантії безпеки" між ЄС та Україною у продовження декларації G7.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ після тієї частини зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі, на якій був присутній.

Главу МЗС запитали, чи обговорювався на зустрічі проєкт двосторонньої угоди про так звані "гарантії безпеки" між Україною та ЄС, рамкою для якої є декларація G7, підписана у Вільнюсі.

"Високий представник Жозеп Боррель зазначив, що ЄС готовий підписати угоду, переговори щодо змісту цієї угоди рухаються. У цьому немає проблеми, у цьому ніяких заперечень ні в кого немає", – сказав Дмитро Кулеба.

Він не уточнював, чи немає жодних заперечень у тому числі у Будапешта, який збирається блокувати на саміті лідерів усі ключові рішення щодо України.

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Кокретні двосторонні договори з державами, які погодяться надати безпекові зобов'язання, будуть підписані пізніше.

На початку минулого тижня Україна почала консультації з ЄС щодо колективних "безпекових гарантій". Перед зустріччю Ради ЄС 11 грудня головний дипломат ЄС розповів, що це буде однією з тем обговорення міністрів.