Кулеба не ожидает проблем с двусторонним соглашением с ЕС о "гарантиях безопасности"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что получает от ЕС сигналы об отсутствии проблем в переговорах по двустороннему соглашению о "гарантиях безопасности" между ЕС и Украиной в продолжение декларации G7.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении со СМИ после той части встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, на которой присутствовал.

Главу МИД спросили, обсуждался ли на встрече проект двустороннего соглашения о так называемых "гарантиях безопасности" между Украиной и ЕС, рамкой для которого является декларация G7, подписанная в Вильнюсе.

"Высокий представитель Жозеп Боррель отметил, что ЕС готов подписать соглашение, переговоры по содержанию этого соглашения движутся. В этом нет проблемы, в этом никаких возражений ни у кого нет", – сказал Дмитрий Кулеба.

Он не уточнял, нет ли никаких возражений, в том числе у Будапешта, который собирается блокировать на саммите лидеров все ключевые решения по Украине.

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ о "гарантиях безопасности" для Украины. Конкретные двусторонние соглашения с государствами, которые согласятся с предоставлением обязательств по обеспечению безопасности, будут подписаны позже.

В начале прошлой недели Украина начала консультации с ЕС о коллективных "гарантиях безопасности". Перед встречей Совета ЕС 11 декабря главный дипломат ЕС рассказал, что это будет одной из тем обсуждения министров.