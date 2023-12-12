На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії

Міністерство закордонних справ Ірландії у вівторок підтвердило загибель свого громадянина в Україні, який боровся проти повномасштабного вторгнення Росії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Irish Times.

45-річний Грем Дейл з Дубліна загинув в Україні у п'ятницю, 8 грудня, хоча точна інформація про обставини його загибелі ще не підтверджена.

"Міністерство закордонних справ знає про цей випадок і надає консульську допомогу. Як і у випадку з усіма консульськими справами, Міністерство не коментує деталі окремих ситуацій", – сказали в ірландському МЗС.

Грем Дейл Фото: соцмережі

Відомо, що Дейл приїхав в Україну невдовзі після повномасштабного російського вторгнення минулого року і вступив до лав української армії.

Перед цим він сім років служив у Корпусі морської піхоти США, куди вступив одразу після терористичних атак у США 11 вересня 2001 року. Після служби чоловік написав книгу про свій досвід, яку видали в Ірландії.

Точно невідомо, скільки громадян Ірландії воюють в Україні проти Росії й скільки з них загинули. Раніше повідомлялось про загибель 45-річного Фінбар Кафферкі у квітні 2023 року й 23-річного Рорі Мейсона у вересні 2022-го.