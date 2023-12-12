На войне в Украине погиб доброволец из Ирландии

Министерство иностранных дел Ирландии во вторник подтвердило гибель своего гражданина в Украине, который боролся против полномасштабного вторжения России.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Irish Times.

45-летний Грэм Дейл из Дублина погиб в Украине в пятницу, 8 декабря, хотя точная информация об обстоятельствах его гибели еще не подтверждена.

"Министерство иностранных дел знает об этом случае и оказывает консульскую помощь. Как и в случае со всеми консульскими делами, Министерство не комментирует детали отдельных ситуаций", – сказали в ирландском МИД.

Грэм Дейл ФОТО: СОЦСЕТИ

Известно, что Дейл приехал в Украину вскоре после полномасштабного российского вторжения в прошлом году и вступил в ряды украинской армии.

Перед этим он семь лет служил в Корпусе морской пехоты США, куда поступил сразу после террористических атак в США 11 сентября 2001 года. После службы мужчина написал книгу о своем опыте, которую издали в Ирландии.

Точно неизвестно, сколько граждан Ирландии воюют в Украине против России и сколько из них погибли. Ранее сообщалось о гибели 45-летнего Финбара Кафферки в апреле 2023 года и 23-летнего Рори Мейсона в сентябре 2022-го.