Уряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу

Уряд Дональда Туска склав присягу у президентському палаці та офіційно розпочав роботу.

Про це повідомляє Onet, пише "Європейська правда".

Вранці 13 грудня Дональд Туск та міністри від коаліційних партій склали присягу у президентському палаці. Президент Анджей Дуда офіційно призначив прем’єра та усіх міністрів.

PAP/Paweł Supernak

Перед присягою журналіста запитали Туска, які його очікування від співпраці з Дудою, який є представником партії "Право і справедливість", що втратила владу.

Він відповів, що варто зберігати оптимізм. "Навіть якщо у нас різні шляхи та досвід, іноді дуже різні… якщо ви президент чи прем’єр – ви маєте працювати на інтереси Польщі, і все інше не повинно мати значення. Так, я думаю, що все буде добре", – зазначив Дональд Туск.

PAP/Paweł Supernak

Анджей Дуда зі свого боку заявив, що не буде ветувати "нічого, що працює на благо Республіки Польща".

PAP/Paweł Supernak

Як відомо, Туск вже завтра візьме участь як прем’єр-міністр Польщі у саміті лідерів ЄС у Брюсселі, де потенційно можлива його зустріч з Володимиром Зеленським.

За інформацією ЗМІ, українська сторона вже запрошує його з візитом до Києва і зацікавлена, щоб цей візит відбувся якнайшвидше.

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