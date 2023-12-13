Правительство Туска приняло присягу и официально начинает работу

Правительство Дональда Туска приняло присягу в президентском дворце и официально начало работу.

Об этом сообщает Onet, пишет "Европейская правда".

Утром 13 декабря Дональд Туск и министры от коалиционных партий приняли присягу в президентском дворце. Президент Анджей Дуда официально назначил премьера и всех министров.

PAP/Paweł Supernak

Перед присягой журналиста спросили Туска, каковы его ожидания от сотрудничества с Дудой, который является представителем партии "Право и справедливость", потерявшей власть.

Он ответил, что стоит сохранять оптимизм. "Даже если у нас разные пути и опыт, иногда очень разные... если вы президент или премьер – вы должны работать на интересы Польши, и все остальное не должно иметь значения. Да, я думаю, что все будет хорошо", – отметил Дональд Туск.

PAP/Paweł Supernak

Анджей Дуда со своей стороны заявил, что не будет ветировать "ничего, что работает на благо Республики Польша".

PAP/Paweł Supernak

Как известно, Туск уже завтра примет участие как премьер-министр Польши в саммите лидеров ЕС в Брюсселе, где потенциально возможна его встреча с Владимиром Зеленским.

По информации СМИ, украинская сторона уже приглашает его с визитом в Киев и заинтересована, чтобы этот визит состоялся как можно скорее.

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