Боррель готує візит до України

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що планує відвідати Україну.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Боррель нагадав, що відвідував Україну у січні 2022 року, зокрема згадав про свою поїздку на Донбас і на лінію зіткнення.

"Я планую поїхати в Україну після Різдва, через два роки після моєї першої поїздки на фронт…Два роки тому це був більш-менш заморожений конфлікт. Зараз це відкритий конфлікт, через який ви втрачаєте багато життів", – сказав головний дипломат ЄС.

За його словами, єдине, що може зробити ЄС – це підтримувати Україну "настільки, наскільки це можливо, і так довго, наскільки це буде потрібно".

Боррель висловив сподівання, що на засіданні Європейської ради 14-15 грудня "лідери зроблять позитивні кроки у вашу сторону".

Нагадаємо, Європейський парламент у середу закликав саміт ЄС схвалити рішення про початок переговорів з Україною про її вступ до Євросоюзу та засудив заяви прем’єра Угорщини про членство України.

Глава Євроради Шарль Мішель у листі-запрошенні лідерам ЄС на саміт 14-15 грудня заявив, що Європейський Союз має виконати свої зобов’язання щодо України та продовжувати бути надійним і сильним партнером.

Детально про те, з яким розкладом сил Україна стикнулася перед початком саміту ЄС, дивіться у поясненні "ЄвроПравди" з Брюсселя.

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