Боррель готовит визит в Украину

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что планирует посетить Украину.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Боррель напомнил, что посещал Украину в январе 2022 года, в частности вспомнил о своей поездке на Донбасс и на линию соприкосновения.

"Я планирую поехать в Украину после Рождества, через два года после моей первой поездки на фронт ... Два года назад это был более или менее замороженный конфликт. Сейчас это открытый конфликт, из-за которого вы теряете много жизней", – сказал главный дипломат ЕС.

По его словам, единственное, что может сделать ЕС – это поддерживать Украину "настолько, насколько это возможно, и так долго, насколько это потребуется".

Боррель выразил надежду, что на заседании Европейского совета 14-15 декабря "лидеры сделают позитивные шаги в вашу сторону".

Напомним, Европейский парламент в среду призвал саммит ЕС одобрить решение о начале переговоров с Украиной о ее вступлении в Евросоюз и осудил заявления премьера Венгрии о членстве Украины.

Глава Евросовета Шарль Мишель в письме-приглашении лидерам ЕС на саммит 14-15 декабря заявил, что Европейский Союз должен выполнить свои обязательства по Украине и продолжать быть надежным и сильным партнером.

Подробнее в статье: Австро-Венгрия против Украины: как возникла и чего требует "коалиция Орбана" перед саммитом ЕС

Подробно о том, с каким раскладом сил Украина столкнулась перед началом саммита ЕС, смотрите в объяснении "ЕвроПравды" из Брюсселя.