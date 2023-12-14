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Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову

Четвер, 14 грудня 2023, 07:43

Президент України Володимир Зеленський і новий прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск провели першу телефонну розмову.

Як пише "Європейська правда", Зеленський повідомив про це у своєму Twitter (X), зазначивши, що розмова відбулася під час його перебування у Норвегії.

Президент розповів, що привітав Туска з призначенням і "початком нової сторінки" у двосторонніх відносинах України та Польщі. 

"Напередодні засідання Європейської ради обговорили її майбутні рішення, що сприятимуть єдності всієї європейської спільноти. Почув слова щирої підтримки. Ми ще сильніші, коли ми разом – Україна та Польща.

Переконаний, що з новим урядом Польщі пришвидшимо розв'язання всіх питань наших відносин на взаємовигідній основі", – розповів Володимир Зеленський.

Він зазначив, що узгодив з Туском графік подальших контактів та запросив його відвідати Україну "за найближчої нагоди".

ЗМІ вже повідомляли, що українська сторона запрошувала Туска з візитом до Києва і зацікавлена, щоб цей візит відбувся якнайшвидше. 

Як відомо, 13 грудня уряд Дональда Туска у середу склав присягу у президентському палаці та офіційно розпочав роботу. Майже одразу після того Туск вилетів до Брюсселя для участі у саміті ЄС.

Вранці у четвер може відбутися його перша зустріч із Зеленським

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