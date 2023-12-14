Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову

Президент України Володимир Зеленський і новий прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск провели першу телефонну розмову.

Як пише "Європейська правда", Зеленський повідомив про це у своєму Twitter (X), зазначивши, що розмова відбулася під час його перебування у Норвегії.

Президент розповів, що привітав Туска з призначенням і "початком нової сторінки" у двосторонніх відносинах України та Польщі.

While in Oslo, I had a call with Poland’s Prime Minister @DonaldTusk. I congratulated my friend on his appointment and the beginning of a new chapter in our bilateral relations.



As the #EUCO summit approaches, we discussed its upcoming decisions that will bring the entire… December 13, 2023

"Напередодні засідання Європейської ради обговорили її майбутні рішення, що сприятимуть єдності всієї європейської спільноти. Почув слова щирої підтримки. Ми ще сильніші, коли ми разом – Україна та Польща.

Переконаний, що з новим урядом Польщі пришвидшимо розв'язання всіх питань наших відносин на взаємовигідній основі", – розповів Володимир Зеленський.

Він зазначив, що узгодив з Туском графік подальших контактів та запросив його відвідати Україну "за найближчої нагоди".

ЗМІ вже повідомляли, що українська сторона запрошувала Туска з візитом до Києва і зацікавлена, щоб цей візит відбувся якнайшвидше.

Як відомо, 13 грудня уряд Дональда Туска у середу склав присягу у президентському палаці та офіційно розпочав роботу. Майже одразу після того Туск вилетів до Брюсселя для участі у саміті ЄС.

Вранці у четвер може відбутися його перша зустріч із Зеленським.

Читайте також: Підтримка України, але без поступок: якою стане Польща за прем'єрства Дональда Туска.