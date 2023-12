Зеленский и Туск провели первый телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский и новый премьер-министр Польши Дональд Туск провели первый телефонный разговор.

Как пишет "Европейская правда", Зеленский сообщил об этом в своем Twitter (X), отметив, что разговор состоялся во время его пребывания в Норвегии.

Президент рассказал, что поздравил Туска с назначением и "началом новой страницы" в двусторонних отношениях Украины и Польши.

While in Oslo, I had a call with Poland’s Prime Minister @DonaldTusk. I congratulated my friend on his appointment and the beginning of a new chapter in our bilateral relations.



As the #EUCO summit approaches, we discussed its upcoming decisions that will bring the entire…