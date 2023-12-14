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Зеленский и Туск провели первый телефонный разговор

Четверг, 14 декабря 2023, 07:43

Президент Украины Владимир Зеленский и новый премьер-министр Польши Дональд Туск провели первый телефонный разговор.

Как пишет "Европейская правда", Зеленский сообщил об этом в своем Twitter (X), отметив, что разговор состоялся во время его пребывания в Норвегии.

Президент рассказал, что поздравил Туска с назначением и "началом новой страницы" в двусторонних отношениях Украины и Польши.

"Накануне заседания Европейского совета обсудили его будущие решения, которые будут способствовать единству всего европейского сообщества. Услышал слова искренней поддержки. Мы еще сильнее, когда мы вместе – Украина и Польша.

Убежден, что с новым правительством Польши ускорим решение всех вопросов наших отношений на взаимовыгодной основе", – рассказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что согласовал с Туском график дальнейших контактов и пригласил его посетить Украину "при ближайшей возможности".

СМИ уже сообщали, что украинская сторона приглашала Туска с визитом в Киев и заинтересована, чтобы этот визит состоялся как можно быстрее.

Как известно, 13 декабря правительство Дональда Туска приняло присягу в президентском дворце и официально начало работу. Почти сразу после того Туск вылетел в Брюссель для участия в саммите ЕС.

Утром в четверг может состояться его первая встреча с Зеленским.

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