Зеленский и Туск провели первый телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский и новый премьер-министр Польши Дональд Туск провели первый телефонный разговор.

Как пишет "Европейская правда", Зеленский сообщил об этом в своем Twitter (X), отметив, что разговор состоялся во время его пребывания в Норвегии.

Президент рассказал, что поздравил Туска с назначением и "началом новой страницы" в двусторонних отношениях Украины и Польши.

While in Oslo, I had a call with Poland’s Prime Minister @DonaldTusk. I congratulated my friend on his appointment and the beginning of a new chapter in our bilateral relations.



As the #EUCO summit approaches, we discussed its upcoming decisions that will bring the entire… December 13, 2023

"Накануне заседания Европейского совета обсудили его будущие решения, которые будут способствовать единству всего европейского сообщества. Услышал слова искренней поддержки. Мы еще сильнее, когда мы вместе – Украина и Польша.

Убежден, что с новым правительством Польши ускорим решение всех вопросов наших отношений на взаимовыгодной основе", – рассказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что согласовал с Туском график дальнейших контактов и пригласил его посетить Украину "при ближайшей возможности".

СМИ уже сообщали, что украинская сторона приглашала Туска с визитом в Киев и заинтересована, чтобы этот визит состоялся как можно быстрее.

Как известно, 13 декабря правительство Дональда Туска приняло присягу в президентском дворце и официально начало работу. Почти сразу после того Туск вылетел в Брюссель для участия в саммите ЕС.

Утром в четверг может состояться его первая встреча с Зеленским.

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