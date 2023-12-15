Лідери ЄС вірять у спільне рішення про 50 млрд євро для України на початку року

Лідери ЄС вірять, що їм все ж вдасться погодити програму фінансової підтримки для України обсягом 50 млрд євро включно з голосом Угорщини і це може статися у січні 2024 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили лідери низки країн у спілкуванні зі ЗМІ перед другим днем саміту ЄС.

"Можу запевнити вас, що Україна не залишиться без підтримки. Є чітка політична воля 26 країн надати цю допомогу… і ми знайдемо рішення", – заявила прем’єрка Естонії Кая Каллас.

Вона зазначила, що ЄС пріоритетно буде намагатися все ж схвалити допомогу Україні за початковим задумом як спільне рішення, у тому числі через те, що альтернативний шлях процедурно складніший.

"Я практично впевнена, що на січень у нас буде рішення, тому що 26 країн країн хочуть цього", – додала вона.

Прем’єр Бельгії Александр де Кроо вважає, що для спільного рішення "потрібно ще кілька тижнів". "Але ми вже маємо сигнал для України: ми готові вас підтримати, нам потрібно продумати ще кілька деталей для рішення", – додав він.

"Звісно, єдність цінна для нас. Тож можливо краще докласти більше зусиль, щоб це було рішенням усіх (27) країн", – прокоментував президент Литви Гітанас Науседа.

На питання, чи вважає він реальним погодження допомоги у січні 2024 року, Науседа відповів ствердно.

Впевненість у схваленні фінансової допомоги для України висловив і прем’єр Нідерландів Марк Рютте.

Президент Євроради Шарль Мішель відмовився уточнювати, чи піде ЄС на ухвалення рішення в обхід вето Орбана, що можливо у фінансових питаннях, але наголосив, що ЄС виконає фінансові зобов’язання щодо допомоги Україні.

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