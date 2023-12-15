Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вірить, що країни ЄС на початку 2024 року погодять багаторічний пакет фінансової підтримки для України, який цього разу заблокував прем’єр Угорщини Віктор Орбан.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

Рютте сказав, що "вірить у прорив в переговорах" щодо програми фінансової підтримки України на початку 2024 року.

"У нас все ще є час. За ці кілька тижнів у України не закінчаться гроші", – зазначив він.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан, як відомо, на грудневому саміті лідерів не дозволив ухвалити бюджетне рішення ЄС, яке включало би середньострокову програму допомоги Україні.

У зв’язку з цим лідери домовилися про позачерговий саміт у січні, що буде присвячений цьому питанню.

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав Україну бачити позитивний сигнал у голосуванні, попри позицію Угорщини, тому що всі інші країни готові підтримати рішення.

Мішель відмовився уточнювати, чи піде ЄС на ухвалення рішення в обхід вето Орбана, що можливо у фінансових питаннях, але наголосив, що ЄС виконає фінансові зобов’язання щодо допомоги Україні.

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