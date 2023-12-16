Пристайко вважає, що Британія може направити війська в Україну в разі "катастрофічного розвитку війни"

Колишній посол України в Лондоні Вадим Пристайко стверджує, що Велика Британія є однією з країн, які за умов "катастрофічного розвитку війни" в Україні можуть направити туди свої збройні сили.

Таку думку дипломат висловив в інтерв’ю "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

Пристайко прокоментував один із аргументів, який Україна використовує, обґрунтовуючи необхідність допомоги – "якщо ви зараз не допоможете Україні, ваші діти рано чи пізно будуть воювати з Росією".

"Те, що говорить зараз президент Зеленський, – якщо у нас закінчаться сили, закінчаться солдати, закінчиться озброєння, яке ви нам не допостачаєте, вам доведеться ухвалити рішення про те, щоб допомогти нашим Збройними силами. І є країни, які наближаються до цього рішення. Британія – одна з них, найперша у цьому списку", – вважає він.

Дипломат пояснив, що західні держави "ніколи не визнають" підготовки до сценарію, як він висловився, "застосування своїх експедиційних сил на території України".

На питання, за яких умов цей сценарій може статись, Пристайко відповів, не деталізуючи: "Катастрофічний розвиток війни… Продовження окупації".

Раніше про теоретичну можливість введення військ іноземних держав в Україну говорив колишній генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Андерс Фог Расмуссен. Він вважав, що ця опція може бути частиною дискусії про "гарантії безпеки" Києва за межами НАТО.

Нагадаємо, Пристайко також сказав, що Київ не може дозволити собі "експериментів" із Британією, застерігши від "креативу" в призначенні свого наступника на цій посаді.