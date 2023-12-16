Пристайко считает, что Британия может направить войска в Украину в случае "катастрофического развития войны"

Бывший посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко утверждает, что Великобритания является одной из стран, которые в условиях "катастрофического развития войны" в Украине могут направить туда свои вооруженные силы.

Такое мнение дипломат высказал в интервью "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".

Пристайко прокомментировал один из аргументов, который Украина использует, обосновывая необходимость помощи – "если вы сейчас не поможете Украине, ваши дети рано или поздно будут воевать с Россией".

"То, что говорит сейчас президент Зеленский, – если у нас закончатся силы, закончатся солдаты, закончится вооружение, которое вы нам не допоставляете, вам придется принять решение о том, чтобы помочь нашим Вооруженным силам. И есть страны, которые приближаются к этому решению. Великобритания – одна из них, самая первая в этом списке", – считает он.

Дипломат пояснил, что западные государства "никогда не признают" подготовки к сценарию, как он выразился, "применения своих экспедиционных сил на территории Украины".

На вопрос, при каких условиях этот сценарий может произойти, Пристайко ответил, не детализируя: "Катастрофическое развитие войны... Продолжение оккупации".

Ранее о теоретической возможности ввода войск иностранных государств в Украину говорил бывший генеральный секретарь Североатлантического Альянса Андерс Фог Расмуссен. Он считал, что эта опция может быть частью дискуссии о "гарантиях безопасности" Киева за пределами НАТО.

Напомним, Пристайко также сказал, что Киев не может позволить себе "экспериментов" с Британией, предостерегая от "креатива" в назначении своего преемника на этом посту.