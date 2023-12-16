Експосол у Британії застеріг від "креативу" з призначенням наступника

Колишній посол України у Великій Британії Вадим Пристайко сказав, що Київ не може дозволити собі "експериментів" із цією державою, застерігши від "креативу" в призначенні свого наступника на цій посаді.

Про це Пристайко розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

Він не відповів прямо на питання, чи відомі йому кандидатури на посаду українського посла у Британії, зазначивши, що в нього, "безумовно, є інформація".

"Я єдине хотів би сказати, що, на мою думку, ми не можемо дозволити собі експериментів з Британією. Це буде дуже дорого нам коштувати. Не треба креативу", – додав дипломат.

Пристайко нагадав, що вирушав у Британію з посади віцепрем'єр-міністра з європейської і євроатлантичної інтеграції, а до цього був головою МЗС і послом у НАТО й Канаді: "Тобто британці розуміли, з ким вони мають справу, й говорили на рівних".

"Ми можемо спробувати надіслати когось дуже креативного, але треба дуже обережно розуміти, до яких наслідків це призведе. Це кар'єра, яка не має викликати ніякого сумніву, це чиста людина. Професія дипломата, вона настільки дивна в тому сенсі, що ми майже нічого не записуємо, ми довіряємо людині на слово. Якщо дипломат каже щось, йому довіряють на слово. Ваша репутація має бути абсолютно чиста, зрозуміла і прозора", – зазначив він.

На думку експосла, "у найкращому випадку" призначення нового посла України в Британії триватиме "місяці".

Пристайко був призначений послом до Великої Британії указом президента Володимира Зеленського 20 липня 2020 року, його звільнили у липні 2023-го після коментаря Зеленського в бік тодішнього британського міністра оборони Бена Воллеса про необхідність більшої вдячності союзникам.

Український президент у відповідь на слова Воллеса сказав, що Україна дуже вдячна Британії та її народу за підтримку. Але також додав, що "можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто". Ці слова український дипломат назвав "нездоровим сарказмом".

Пізніше Пристайко надав пояснення, у якому він не відмежувався від критики, однак пом'якшив її, сказавши, що "сарказм між дружніми країнами не потрібен".