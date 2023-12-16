"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії

Український залізничний перевізник "Укрзалізниця" збудував на власних потужностях зерновоз, пристосований для перевезень так званою євроколією.

Про це в п'ятницю сповістила пресслужба "Укрзалізниці", пише "Європейська правда".

Вагон призначений для перевезення зерна та інших сипких харчових вантажів і може використовувати колію як 1520 мм (поширену в Україні) та євроколію – 1435 мм.

"Більшість комплектуючих і матеріалів для нього – вітчизняного виробництва", – каже перевізник.

Оскільки вагон-зерновоз відповідає вимогам, що діють на інфраструктурі країн Європейського Союзу, це дозволяє знизити вартість логістики та спростити процедуру узгодження міжнародних залізничних перевезень, додають в "Укрзалізниці".

Голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко стверджує, що перевізник хоче поставити такі вагони на серійне виробництво.

Найпоширенішою у світі шириною колії є 1435 мм (4 фути та 8,5 дюймів). Таку колію мають 60% залізниць світу, зокрема залізниці Північної Америки, Китаю і Європи (за винятком країн СНД, Балтії, Фінляндії, Ірландії, Іспанії і Португалії).

В Україні наразі експлуатуються колії шириною 1520 мм. Так, з середини XIX століття стандартом на залізницях Російської імперії (пізніше – СРСР), Фінляндії і Монголії була ширина колії 1524 мм. З травня 1970 року до початку 1990-х залізниці СРСР були переведені на колію 1520 мм.

Українська влада раніше не раз говорила про наміри перевести залізничне сполучення в Україні на вузьку колію.

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