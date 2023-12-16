"Укрзализныця" построила свой первый зерновоз, приспособленный к евроколеям

Украинский железнодорожный перевозчик "Укрзализныця" построил на собственных мощностях зерновоз, приспособленный для перевозок по так называемой евроколее.

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба "Укрзализныци", пишет "Европейская правда".

Вагон предназначен для перевозки зерна и других сыпучих пищевых грузов и может использовать колею как 1520 мм (распространенную в Украине) и евроколею – 1435 мм.

"Большинство комплектующих и материалов для него – отечественного производства", – говорит перевозчик.

Поскольку вагон-зерновоз соответствует требованиям, действующим на инфраструктуре стран Европейского Союза, это позволяет снизить стоимость логистики и упростить процедуру согласования международных железнодорожных перевозок, добавляют в "Укрзализныце".

Председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко утверждает, что перевозчик хочет поставить такие вагоны на серийное производство.

Самой распространенной в мире шириной колеи является 1435 мм (4 фута и 8,5 дюймов). Такую колею имеют 60% железных дорог мира, в том числе железные дороги Северной Америки, Китая и Европы (за исключением стран СНГ, Балтии, Финляндии, Ирландии, Испании и Португалии).

В Украине в настоящее время эксплуатируются пути шириной 1520 мм. Так, с середины XIX века стандартом на железных дорогах Российской империи (позже – СССР), Финляндии и Монголии была ширина колеи 1524 мм. С мая 1970 года до начала 1990-х железные дороги СССР были переведены на колею 1520 мм.

Украинские власти ранее не раз говорили о намерениях перевести железнодорожное сообщение в Украине на узкую колею.

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