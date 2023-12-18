Українці становили 8% серед шукачів притулку, які отримують допомогу в Німеччині

Кількість іноземців, які отримують допомогу як шукачі притулку в Німеччині, значно зросла минулого року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє n-tv з посиланням на Федеральне статистичне відомство.

Наприкінці 2022 року близько 482 300 осіб отримували стандартні виплати відповідно до Закону про допомогу шукачам притулку, що на 21 відсоток, або приблизно на 84 тисячі осіб, більше, ніж роком раніше.

Однією з причин зростання є російська агресія проти України: на кінець 2022 року серед шукачів притулку було близько 40 тисяч українців, їхня частка становила вісім відсотків.

Після нападу на Україну 24 лютого 2022 року українські військові біженці спочатку забезпечувалися відповідно до Закону про допомогу шукачам притулку. З червня 2022 року вони були інтегровані в базову систему соціального забезпечення відповідно до Кодексу соціального забезпечення II.

Згідно з інформацією, новоприбулі українці продовжуватимуть отримувати допомогу відповідно до Закону про допомогу шукачам притулку до отримання посвідки на проживання.

У жовтні на тлі міграційної кризи та дефіциту кадрів німецький уряд вирішив змінити підхід щодо працевлаштування біженців, зокрема, з України. 18 жовтня Губертус Гайль, звертаючись до українських біженців, заявив: "Мовний бар'єр знижується. Настав час йти працювати".

Раніше країни ЄС домовились продовжити механізм тимчасового захисту для біженців з України на один рік – з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.

Також повідомляли, що німецькі округи закликають до скорочення пільг для майбутніх біженців з України.