Украинцы составляли 8% среди искателей убежища, получающих помощь в Германии

Количество иностранцев, получающих помощь как искатели убежища в Германии, значительно возросло в прошлом году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает n-tv со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство.

В конце 2022 года около 482 300 человек получали стандартные выплаты в соответствии с Законом о помощи искателям убежища, что на 21%, или примерно на 84 тысячи человек, больше, чем годом ранее.

Одной из причин роста стала российская агрессия против Украины: на конец 2022 года среди искателей убежища было около 40 тысяч украинцев, их доля составляла 8%.

После нападения на Украину 24 февраля 2022 года украинские военные беженцы сначала обеспечивались в соответствии с Законом о помощи искателям убежища. С июня 2022 года они были интегрированы в базовую систему социального обеспечения в соответствии с Кодексом социального обеспечения II.

Согласно информации, новоприбывшие украинцы будут продолжать получать помощь в соответствии с Законом о помощи искателям убежища до получения вида на жительство.

В октябре на фоне миграционного кризиса и дефицита кадров немецкое правительство решило изменить подход к трудоустройству беженцев, в частности, из Украины. 18 октября Хубертус Хайль, обращаясь к украинским беженцам, заявил: "Языковой барьер снижается. Пришло время идти работать".

Ранее страны ЕС договорились продлить механизм временной защиты для беженцев из Украины на один год – с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года.

Также сообщалось, что немецкие округа призывают к сокращению льгот для будущих беженцев из Украины.