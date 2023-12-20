Україна отримала 150 млн євро від ЄС на відновлення

Україна у середу, 20 грудня, отримала 150 млн євро безповоротного гранту від ЄС для відновлення знищених внаслідок російської агресії критично важливих об’єктів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України, пише "Європейська правда".

Грантове фінансування допоможе забезпечити пріоритетні заходи для відновлення критично важливих об’єктів, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ, зокрема – транспортної інфраструктури, комунальних об’єктів і послуг, соціальної інфраструктури та житлових приміщень, зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Залучені кошти є частиною угоди між Україною та ЄС про фінансування програми "Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)".

Другий транш обсягом 100 млн євро очікують отримати вже у першому кварталі 2024 року.

Ці кошти спрямують як на фінансування робіт з відновлення, так і на підтримку малих фермерських господарств й інших представників сільського господарства.

Як відомо, Європейський Союз 1 лютого 2024 року проведе спеціальний саміт, на якому планує обговорити виділення Україні 50 мільярдів євро додаткової допомоги на чотирирічний термін.

Більше про те, чому допомогу не схвалили раніше, читайте у статті: Приборкання Орбана: чому ЄС виділить Україні 50 млрд євро попри угорське вето.