Украина получила 150 млн евро от ЕС на восстановление

Украина в среду, 20 декабря, получила 150 млн евро безвозвратного гранта от ЕС для восстановления уничтоженных в результате российской агрессии критически важных объектов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины, пишет "Европейская правда".

Грантовое финансирование поможет обеспечить приоритетные меры по восстановлению критически важных объектов, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ, в частности – транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов и услуг, социальной инфраструктуры и жилых помещений, отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Привлеченные средства являются частью соглашения между Украиной и ЕС о финансировании программы "Поддержка быстрого восстановления Украины (Контракт по развитию государства и усилению устойчивости)".

Второй транш объемом 100 млн евро ожидают получить уже в первом квартале 2024 года.

Эти средства направят как на финансирование работ по восстановлению, так и на поддержку малых фермерских хозяйств и других представителей сельского хозяйства.

Как известно, Европейский Союз 1 февраля 2024 года проведет специальный саммит, на котором планирует обсудить выделение Украине 50 миллиардов евро дополнительной помощи на четырехлетний срок.

Больше о том, почему помощь не одобрили раньше, читайте в статье: Укрощение Орбана: почему ЕС выделит Украине 50 млрд евро, несмотря на венгерское вето.