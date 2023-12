ЄС визначився, коли збереться для обговорення 50 млрд євро для України

Європейський Союз 1 лютого 2024 року проведе спеціальний саміт, на якому планує обговорити питання виділення Україні 50 мільярдів євро додаткової допомоги на чотирирічний термін.

Про це на пресконференції в понеділок у Брюсселі заявив голова Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє "Європейська правда".

Голова Євроради сказав, що на саміті 1 лютого лідери ЄС обговорять питання середньострокового перегляду бюджету Євросоюзу, зокрема й виділення багаторічної допомоги Україні.

European Council President @CharlesMichel has announced that a special #EUCO summit will take place on 1 February 2024. https://t.co/cDg1pu1v1S