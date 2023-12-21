Як безпрецедентне рішення Верховного суду Колорадо щодо Трампа вплине на вибори в США

Президентські вибори у США отримали ще одну, і дуже потужну інтригу.

Дональд Трамп став першим колишнім президентом і потенційним кандидатом у президенти США, якому суд заборонив брати участь у партійних виборах (праймериз) на основі Конституції.

Про те, що означає рішення Верховного суду штату Колорадо і які ймовірні наслідки воно матиме – у статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Трампа судять за законами Громадянської війни: все про нову заборону для лідера перегонів у США.

14-та поправка до Конституції США була ратифікована у 1868 році, після Громадянської війни між південними штатами — прихильниками рабства — й північними, які виступали проти нього.

Суть формулювання розділу третього цієї поправки зводиться до того, що певному колу посадовців у США можуть заборонити обіймати в принципі будь-яку посаду у владі — якщо доведена їхня участь у "повстанні чи заколоті" проти Штатів.

Навіщо була потрібна ця поправка? Як можна зрозуміти з історичного контексту — аби не дати можливості прийти до влади сепаратистам із південних штатів США.

Донедавна востаннє про неї згадували у 1919-1920 роках, коли американський Конгрес двічі голосував проти допущення до роботи конгресмена-соціаліста Віктора Бергера, якого засудили за шпигунство через спротив участі Штатів у Першій світовій війні. Але потім Верховний суд скасував вирок, і Бергер шість років пропрацював у Палаті представників.

Яким же тоді чином ця поправка стосується Дональда Трампа? Нинішні юридичні баталії довкола Трампа й 14-ї поправки починаються зі штурму Капітолія 6 січня 2021 року. У США досі тривають суперечки, чи можна кваліфікувати ці події як повстання (insurrection).

У 2022 році з’явилося судове рішення, де між штурмом Капітолія і повстанням провели юридичний зв’язок.

Новий виток дискусії почався в серпні цього року, коли двоє професорів-конституціоналістів — і, варто зауважити, консерваторів — Вільям Боуд і Майкл Стоукс опублікували 126-сторінковий аналіз розділу 3 14-ї поправки — і констатували, що вона більш ніж дозволяє позбавити Трампа (й не лише його) права обиратися на державні посади. Ба більше, вважають Боуд і Стоукс, зробити це можна навіть без рішення суду чи Конгресу.

Стаття Боуда й Стоукса, а також звинувачення федерального рівня й на рівні штату Джорджія у зв’язку з імовірним втручанням Трампа у вибори-2020 дали поштовх розгляду позовів на основі розділу 3 14-ї поправки у кількох штатах США.

Їхні ініціатори — ліволіберальні чи пов’язані з демократами — вимагають викреслити ім’я Трампа з виборчих бюлетенів.

Із понад 30 позовів 12 відкликали позивачі, сім — відхилили суди, ще 15 перебувають на розгляді, й лише в одному штаті — Колорадо — було винесене рішення.

Рішення Верховного суду Колорадо щодо Трампа не просто так називають безпрецедентним. В історії США жодного разу експрезиденту чи кандидату в президенти не забороняли брати участь у виборах через "підбурювання до повстання".

Які аргументи на користь Трампа? У широкому сенсі тут існують два табори: одні виступають за максимально консервативне й наближене до тексту прочитання Основного закону, інші — допускають інтерпретації з огляду на те, наскільки змінилася реальність із ХІХ століття. Бо, наприклад, в тексті поправки ані словом не згадується така посада, як "президент" — лише абстрактне "посадова особа".

Другий не менш спірний момент: хто має визначити, що події 6 січня 2021 року були саме "повстанням"? Третє питання: а якою була реальна роль Трампа в подіях 6 січня й чи можна її пов’язувати з "підбурюванням до заколоту"?

І, зрештою, ще один аргумент: чи справедливим є рішення суду в Колорадо щодо прихильників Трампа — адже їм фактично обмежують виборче право?

Тож, остаточну крапку в цій історії має поставити Верховний суд США, де Трамп оскаржить рішення Верховного суду Колорадо.

Не можна виключати, що ефект судового рішення буде протилежним очікуванням його ініціаторів і "зіграє на руку" Дональду Трампу.

Про всі деталі справи, а також ймовірні наслідки – у матеріалі Олега Павлюка Трампа судять за законами Громадянської війни: все про нову заборону для лідера перегонів у США.