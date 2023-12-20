Суд у Колорадо заборонив Трампу бути кандидатом у президенти США

Верховний суд штату Колорадо ухвалив безпрецедентне рішення про те, що колишній президент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США у 2024 році.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.

Суд вперше в історії дискваліфікував кандидата в главу держави за 14-ою поправкою у зв’язку зі штурмом Капітолія 6 січня 2021 року, виключивши його ім’я зі списків виборців на партійних виборах (праймериз) під час голосування за кандидатуру президента.

Втім, судді призупинили своє рішення до 4 січня, щоб Трамп міг подати апеляцію до Верховного суду США, який може навіть зберегти його місце у виборчому бюлетені штату, якщо апеляція не буде розглянута швидко.

Рішення Верховного суду штату стосується лише Колорадо, але це історичне рішення може вплинути на президентську кампанію 2024 року. Представники виборчої комісії штату заявили, що це питання має бути вирішене до 5 січня, тобто до встановленого законом крайнього терміну для формування списку кандидатів на праймериз Республіканської партії, запланованих на 5 березня.

Тим самим Верховний суд Колорадо підтримав висновки судді першої інстанції про те, що штурм Капітолію США 6 січня був повстанням та що Трамп "брав участь" у цьому повстанні.

В штабі Трампі вже заявили, що швидко подадуть апеляцію на це рішення до Верховного суду Сполучених Штатів, а також паралельний запит на призупинення цього "глибоко недемократичного" рішення.

Раніше Окружний суд міста Денвер, що у штаті Колорадо, став на бік експрезидента Дональда Трампа в позові, де вимагалось заблокувати його участь у партійному голосуванні в межах президентських виборів 2024 року.

Рішенню судді Денвера передували попередні подібні ухвали в штатах Міннесота й Мічиган, де так само відхилили позови з оскарженням участі експрезидента у виборах.

Трамп наразі є найпопулярнішим кандидатом на номінацію Республіканської партії для участі у виборах президента США у 2024 році. Але над ним нависають кілька кримінальних справ на федеральному рівні й у штатах Нью-Йорк і Джорджія, дві з яких стосуються його ролі у подіях 6 січня 2021 року.

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