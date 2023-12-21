Как беспрецедентное решение Верховного суда Колорадо по Трампу повлияет на выборы в США

Президентские выборы в США получили еще одну, и очень мощную интригу.

Дональд Трамп стал первым бывшим президентом и потенциальным кандидатом в президенты США, которому суд запретил участвовать в партийных выборах (праймериз) на основе Конституции.

О том, что означает решение Верховного суда штата Колорадо и какие вероятные последствия оно будет иметь – в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Трампа судят по законам Гражданской войны: все о новом запрете для лидера гонки в США.

14-я поправка к Конституции США была ратифицирована в 1868 году, после Гражданской войны между южными штатами – сторонниками рабства – и северными, которые выступали против него.

Суть формулировки раздела третьего этой поправки сводится к тому, что определенному кругу должностных лиц в США могут запретить занимать в принципе любую должность во власти – если доказано их участие в "восстании или мятеже" против Штатов.

Зачем была нужна эта поправка? Как можно понять из исторического контекста – чтобы не дать возможности прийти к власти сепаратистам из южных штатов США.

До недавнего времени последний раз о ней вспоминали в 1919-1920 годах, когда американский Конгресс дважды голосовал против допущения к работе конгрессмена-социалиста Виктора Бергера, которого осудили за шпионаж из-за сопротивления участию Штатов в Первой мировой войне. Но потом Верховный суд отменил приговор, и Бергер шесть лет проработал в Палате представителей.

Каким же тогда образом эта поправка касается Дональда Трампа? Нынешние юридические баталии вокруг Трампа и 14-й поправки начинаются со штурма Капитолия 6 января 2021 года. В США до сих пор продолжаются споры, можно ли квалифицировать эти события как восстание (insurrection).

В 2022 году появилось судебное решение, где между штурмом Капитолия и восстанием провели юридическую связь.

Новый виток дискуссии начался в августе этого года, когда двое профессоров-конституционалистов – и, стоит заметить, консерваторов – Уильям Боуд и Майкл Стоукс опубликовали 126-страничный анализ раздела 3 14-й поправки – и констатировали, что она более чем позволяет лишить Трампа (и не только его) права избираться на государственные должности. Более того, считают Боуд и Стоукс, сделать это можно даже без решения суда или Конгресса.

Статья Боуда и Стоукса, а также обвинения федерального уровня и на уровне штата Джорджия в связи с вероятным вмешательством Трампа в выборы-2020 дали толчок рассмотрению исков на основе раздела 3 14-й поправки в нескольких штатах США.

Их инициаторы – леволиберальные или связанные с демократами – требуют вычеркнуть имя Трампа из избирательных бюллетеней.

Из более 30 исков 12 отозвали истцы, семь – отклонили суды, еще 15 находятся на рассмотрении, и только в одном штате – Колорадо – было вынесено решение.

Решение Верховного суда Колорадо по Трампу не просто так называют беспрецедентным. В истории США ни разу экс-президенту или кандидату в президенты не запрещали участвовать в выборах из-за "подстрекательства к восстанию".

Какие аргументы в пользу Трампа? В широком смысле здесь существуют два лагеря: одни выступают за максимально консервативное и приближенное к тексту прочтение Основного закона, другие – допускают интерпретации с учетом того, насколько изменилась реальность с XIX века. Потому что, например, в тексте поправки ни словом не упоминается такая должность, как "президент" – только абстрактное "должностное лицо".

Второй не менее спорный момент: кто должен определить, что события 6 января 2021 года были именно "восстанием"? Третий вопрос: а какой была реальная роль Трампа в событиях 6 января и можно ли ее связывать с "подстрекательством к мятежу"?

И, наконец, еще один аргумент: справедливо ли решение суда в Колорадо в отношении сторонников Трампа – ведь им фактически ограничивают избирательное право?

Поэтому окончательную точку в этой истории должен поставить Верховный суд США, где Трамп обжалует решение Верховного суда Колорадо.

Нельзя исключать, что эффект судебного решения будет противоположным ожиданиям его инициаторов и "сыграет на руку" Дональду Трампу.

Обо всех деталях дела, а также вероятных последствиях – в материале Олега Павлюка Трампа судят по законам Гражданской войны: все о новом запрете для лидера гонки в США.