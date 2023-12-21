Німеччина виділить 88,5 млн євро на енергетичну підтримку України

Уряд Німеччини виділить 88,5 мільйонів євро для Фонду енергетичної підтримки України, яка зазнає ударів РФ по своїй інфраструктурі.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в заяві МЗС ФРН.

Як йдеться у повідомленні, українські енергетичні компанії можуть використовувати ці кошти для ремонту зруйнованих підстанцій та електростанцій, щоб продовжувати забезпечувати населення електроенергією та теплом.

Інша частина коштів буде спрямована на проєкти "зеленого" енергетичного переходу, такі як фотоелектричні системи на громадських будівлях та відновлення "зеленої" енергетики України.

Таким чином, загальний внесок Німеччини до Фонду енергетичної підтримки склав 218 мільйонів євро. Берлін залишається найбільшим його донором, де з лютого 2022 року зібрали близько 400 млн євро.

Європейська енергетична спільнота організовує тендери на закупівлю товарів та контролює використання цих коштів.

Раніше федеральний уряд Німеччини розпочав реалізацію чергового пакета допомоги Україні на суму 6,1 мільйона євро, який зокрема включає генератори, обігрівачі і намети.

Напередодні Федеральна рада Швейцарії оголосила про виділення додаткових 11,8 мільйона швейцарських франків (12,5 мільйона євро) для допомоги українцям у зимовий період.

Минулого тижня Швеція оголосила, що виділяє Україні 1,4 мільярда крон (приблизно 120 млн євро), які, серед іншого, підуть на підтримку населення країни взимку.