Германия выделит 88,5 млн евро на энергетическую поддержку Украины
Правительство Германии выделит 88,5 млн евро для Фонда энергетической поддержки Украины, которая испытывает удары РФ по своей инфраструктуре.
Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД ФРГ.
Как говорится в сообщении, украинские энергетические компании могут использовать эти средства для ремонта разрушенных подстанций и электростанций, чтобы продолжать обеспечивать население электроэнергией и теплом.
Другая часть средств будет направлена на проекты "зеленого" энергетического перехода, такие как фотоэлектрические системы на общественных зданиях и восстановление "зеленой" энергетики Украины.
Таким образом, общий вклад Германии в Фонд энергетической поддержки составил 218 миллионов евро. Берлин остается крупнейшим его донором, где с февраля 2022 года собрали около 400 млн евро.
Европейское энергетическое сообщество организует тендеры на закупку товаров и контролирует использование этих средств.
Ранее федеральное правительство Германии начало реализацию очередного пакета помощи Украине на сумму 6,1 миллиона евро, который в частности включает генераторы, обогреватели и палатки.
Накануне Федеральный совет Швейцарии объявил о выделении дополнительных 11,8 миллиона швейцарских франков (12,5 миллиона евро) для помощи украинцам в зимний период.
На прошлой неделе Швеция объявила, что выделяет Украине 1,4 миллиарда крон (около 120 млн евро), которые, среди прочего, пойдут на поддержку населения страны зимой.