Орбан критикує рішення України не пускати Порошенка до Угорщини

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан у четвер пов’язав рішення України не випустити п’ятого президента Петра Порошенка за кордон для зустрічі з ним із сумнівами щодо необхідності надавати Києву членство в ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На прохання прокоментувати рішення української влади відкликати дозвіл на відрядження Порошенка за кордоном, зокрема й в Угорщину, Орбан заявив, що вважає "прийнятним" певне обмеження на час війни.

"Але виникає питання, якщо зустріч громадянина України з прем'єр-міністром Угорщини несе загрозу національній безпеці, то як вони хочуть стати членами ЄС? Але залишимо це на потім", – додав він.

Нагадаємо, 1 грудня депутат Верховної Ради і п’ятий президент Петро Порошенко заявив, що прикордонники не випустили його з України для участі в міжнародних зустрічах у США та Польщі.

Наступного дня Служба безпеки оголосила, що Порошенко планував зустріч з угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном, й, за розвідувальними даними, російські спецслужби нібито планували використати цю зустріч для здійснення ІПСО проти України.

В Угорщині на це зазначили, що "не бажають відігравати жодної ролі у внутрішньополітичній боротьбі президента Зеленського", а подібні новини є "ще одним свідченням того, що Україна ще не готова до членства в ЄС".