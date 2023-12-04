Порошенко розповів, що його не випустили за кордон переконувати лідерів "скептичних держав" ЄС 

П’ятий президент України та депутат опозиційної "Європейської солідарності" Петро Порошенко підтвердив, що планував зустрітись у листопаді з керівництвом так званих "скептичних держав" ЄС, аби переконати їх ухвалити позитивні для України рішення, зокрема, про початок переговорів про вступ.

Про це, як пише "Європейська правда", Петро Порошенко розповів на брифінгу в понеділок.

Лідер "Європейської солідарності" прокоментував повідомлення про те, що глава МЗС Угорщини Петер Сійярто підтвердив наміри Порошенка зустрітись з главою угорського уряду Віктором Орбаном.

"Дійсно, я і мої служби звернулися до лідерів держав, які умовно відносять до скептиків. Серед них є і Угорщина, і Словаччина, і інші держави, де я запропонував зустрітися, обговорити ситуацію, для того, щоби переконати лідерів держав, яких я дуже добре знаю", – сказав Порошенко.

Він зазначив, що декілька керівників держав та урядів відповіли йому і запросили на зустріч.

"Ці зустрічі, їх було декілька, мали відбутися у листопаді. Я звернувся офіційно з проханням дати у листопаді дозвіл на виїзд. Мені було відмовлено", – розповів Порошенко.

Він наголосив, що держави, про які йде мова, повинні "голосувати за виділення нам 50 млрд євро макрофінансової допомоги, вони мають голосувати за запрошення нас до НАТО на Вашингтонському саміті, і з ними мають працювати всі, хто можуть, всі, хто їх знають, щоб забезпечити позитивний результат".

Порошенко назвав рішення не випускати його з країни "безглуздим, безпідставним і таким, що дискредитує не тільки опозицію, а й демократію в Україні".

У той же час Порошенко наголосив, що з 1 по 8 грудня він планував візити винятково до Польщі і США, та 1 грудня йому відмовили у виїзді вже на кордоні.

А наступного дня СБУ оголосила, що Порошенко планував зустріч з угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном, й, за розвідувальними даними, російські спецслужби нібито планували використати цю зустріч для здійснення ІПСО проти України.

В Угорщині на це зазначили, що "не бажають відігравати жодної ролі у внутрішньополітичній боротьбі президента Зеленського", а подібні новини є "ще одним свідченням того, що Україна ще не готова до членства в ЄС".