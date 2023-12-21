Пентагон прискорює постачання винищувачів F-16 для Тайваню

Міноборони США запевнило, що продовжує вивчати всі варіанти, щоб визначити пріоритети та прискорити продаж винищувачів F-16 Тайваню на тлі занепокоєння про те, що постачання літаків може затриматися через аналогічні зобов'язання США перед Україною та Ізраїлем.

Як пише "Європейська правда", про це заявив помічник міністра ВПС США Ендрю Хантер у відповідь на занепокоєння, висловлене у листі двома десятками членів Конгресу від Республіканської партії, повідомляє Bloomberg.

Посадовець відповів, що в межах програми з модернізації F-16 вже поставили 136 літаків, а решта три, за прогнозами, будуть поставлені найближчим часом. За його словами, 66 нових літаків планується поставити до кінця 2026 року.

Раніше члени Палати представників заявили, що затримки в програмі модернізації винищувачів F-16, що має Тайвань, наближаються до трьох років через відсутність ключових деталей, в той час як поставка 66 нових літаків, побудованих компанією Lockheed Martin затримується більш ніж на 15 місяців через складнощі з розробкою програмного забезпечення.

"Ми не можемо дозволити собі давати надмірні обіцянки і недопостачати нашим найближчим друзям", – наголосили вони.

Законодавці заявили, що готові співпрацювати з Пентагоном для забезпечення своєчасного завершення поставок літаків, посилаючись на часті навчання Китаю у водах та повітряному просторі навколо Тайваню.

Раніше ЗМІ повідомили, що глава Китаю Сі Цзіньпін заявив президенту США Джо Байдену під час їхнього нещодавнього саміту в Сан-Франциско, що Пекін возз'єднає Тайвань з материковим Китаєм, але коли це відбудеться – ще не визначено.

У середу стало відомо, що Сенат США до кінця року не проголосує за пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.