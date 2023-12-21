Пентагон ускоряет поставки истребителей F-16 для Тайваня

Минобороны США заверило, что продолжает изучать все варианты, чтобы определить приоритеты и ускорить продажу истребителей F-16 Тайваню на фоне беспокойства о том, что поставки самолетов может задержаться из-за аналогичных обязательств США перед Украиной и Израилем.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил помощник министра ВВС США Эндрю Хантер в ответ на беспокойство, высказанное в письме двумя десятками членов Конгресса от Республиканской партии, сообщает Bloomberg.

Чиновник ответил, что в рамках программы по модернизации F-16 уже поставили 136 самолетов, а остальные три, по прогнозам, будут поставлены в ближайшее время. По его словам, 66 новых самолетов планируется поставить до конца 2026 года.

Ранее члены Палаты представителей заявили, что задержки в программе модернизации истребителей F-16, имеющей Тайвань, приближаются к трем годам из-за отсутствия ключевых деталей, в то время как поставка 66 новых самолетов, построенных компанией Lockheed Martin задерживается более чем на 15 месяцев из-за сложностей с разработкой программного обеспечения.

"Мы не можем позволить себе давать чрезмерные обещания и недопоставлять нашим ближайшим друзьям", – подчеркнули они.

Законодатели заявили, что готовы сотрудничать с Пентагоном для обеспечения своевременного завершения поставок самолетов, ссылаясь на частые учения Китая в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня.

Ранее СМИ сообщили, что глава Китая Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену во время их недавнего саммита в Сан-Франциско, что Пекин воссоединит Тайвань с материковым Китаем, но когда это произойдет – еще не определено.

В среду стало известно, что Сенат США до конца года не проголосует за пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню.