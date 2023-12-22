Україна і Німеччина провели новий раунд консультацій про "гарантії безпеки"

Україна та Німеччина у четвер провели четвертий раунд консультацій щодо укладення двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій Києву.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба ОПУ.

Сторони обмінялися думками щодо основних складових безпекових гарантій для України, порушили питання правових меж майбутньої двосторонньої угоди, а також узгодили план подальшої комунікації, йдеться в повідомленні.

За словами очільника української переговорної групи Ігоря Жовкви, Німеччина демонструє лідерство у фінансовій та військовій підтримці України, "особливо з погляду продовження широкомасштабної допомоги у 2024 році".

Він подякував за вагому роль Німеччини та особисто канцлера Олафа Шольца в ухваленні Європейською радою рішення щодо початку переговорів про вступ України до Євросоюзу.

"Ваша держава, яка є членом ЄС і НАТО, – незамінний гарант безпеки України та її майбутнього в цих організаціях", – сказав Жовква.

Як зазначаж пресслужба ОПУ, представник міністерства закордонних справ ФРН Маттіас Люттенберг відзначив успіх України у впровадженні реформ навіть в умовах повномасштабної війни.

Раніше Україна провела другий раунд консультацій щодо укладення двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій Києву з Великою Британією.

Перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що отримує від ЄС сигнали про відсутність проблем у переговорах щодо двосторонньої угоди про "гарантії безпеки" між ЄС та Україною у продовження декларації G7.

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Кокретні двосторонні договори з державами, які погодяться надати безпекові зобов'язання, будуть підписані пізніше.